ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей ведомства.Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.Следователи установили, что жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения экстремистской организации, подбирали и вовлекали в неё новых адептов.Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Сотрудники ФСБ и МВД задержали 9 участников экстремистской организации. Во время обысков были обнаружены экстремистская религиозная литература и другие предметы? средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов.*организация запрещена в России ФСБ задержала в Курской области диверсантов , собиравших секретные сведения для ВСУФСБ ликвидировала националиста, готовившего теракт ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова