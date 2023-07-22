ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*

Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ совместно с МВД по Москве пресекла преступную деятельность запрещенной в РФ «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей ведомства.
Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.
Следователи установили, что жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения экстремистской организации, подбирали и вовлекали в неё новых адептов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Сотрудники ФСБ и МВД задержали 9 участников экстремистской организации. Во время обысков были обнаружены экстремистская религиозная литература и другие предметы? средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов.
*организация запрещена в России
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Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Сотрудники ФСБ и МВД задержали 9 участников экстремистской организации. Во время обысков были обнаружены экстремистская религиозная литература и другие предметы? средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов.
*организация запрещена в России
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Мария Фирсова