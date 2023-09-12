ФСБ изъяла незаконную партию краба на 50 млн рублей в ресторанах Москвы

Фото: iStock/Sergey Kurganskiy
ФСБ в ходе проверки ресторанов Москвы выявила незаконный сбыт более восьми тонн краба почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов», — цитирует агентство слова собеседника.
Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые экспертизы. По версии следствия, столичные рестораторы состояли в сговоре с поставщиками и закупали краба в обход установленных санитарных процедур. Фигуранты могут получить наказание в виде шести лет лишения свободы.
Читайте также:
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи
СМИ: В Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно, албанцев
В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
Диана Аванесян