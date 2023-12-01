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ФСБ изъяла тысячи литров паленого алкоголя из дома российской пенсионерки

Пенсионерка из Башкирии собиралась сбыть более 3 тысяч литров паленого алкоголя
01 декабря 2023, 17:14
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

В Стерлитамаке (Башкортостан) сотрудники ФСБ России нашли в доме 66-летней пенсионерки более 3 тысяч литров паленого алкоголя общей суммой 2,5 млн рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, женщина незаконно покупала этиловый спирт, разбавляла его водой и разливала по бутылкам. Полученный «напиток» она продавала на территории Стерлитамака и других районов региона. Женщина была задержана по время проведения проверочной закупки.

Возбуждено угольное дело за незаконное производство и оборот спиртных напитков.


Правоохранители изъяли найденный алкоголь и отправили на экспертизу, которая признала спиртное опасным для жизни.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спирт
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек
В доме в Волжском Волгоградской области произошёл взрыв газа
01 декабря 2023, 17:52

Фото: iStock/sarawutk

В Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб. 

На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются подробности инцидента. 

Прежде сообщалось о взрыве баллонов с химикатами в Санкт-Петербурге. Один человек госпитализирован в больницу с 50% ожогами тела. Причины взрыва выясняют специалисты.   

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#мчс
#пожар
#чп
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#возгорание
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«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны
За похищение 8-летней Златы в Калужской области задержана многодетная семья
01 декабря 2023, 17:30

Фото: istock / Thomasaf

По данным канала, задержаны Аркадий Новиков (40 лет), Ирина Новикова (37 лет) и Андрей Новиков (21 год). Все трое проживали в деревне Касьяново в Калужской области. Сообщается, что место жительства находится в 80 км от Козельска, где ребенка похитили.

Все трое безработные. Кроме того, Аркадий ранее был судим за убийство. Семья Новиковых многодетная, всего у них четверо детей. 

В 2018 году Ирина просила предоставить социальное жильё, так как, по словам женщины, семья поживала в доме, признанном аварийным еще в 2015 году. Последнее время она жаловалась, что живет на детские пособия.

В ходе допроса девочка рассказала, что семейство схватило ее, посадило в черный автомобиль и уехало в неизвестном направлении. Она также рассказала, что её ударили палкой, чтобы она не плакала.

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#девочка
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В Санкт-Петербурге взорвался баллон с химикатами, есть пострадавшие
Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Петербурге
01 декабря 2023, 17:23

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре, взорвался баллон с химикатами. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, в результате инцидента пострадал один из рабочих. Мужчина экстренно госпитализирован с ожогом 50% тела. На место происшествия прибыли пожарные. Причины возгорания выясняются.

Прежде сообщалось о крупном пожаре на рынке «Садовод» в Москве. По предварительным данным, в одном из торговых павильонов произошло замыкание проводки. Два человека были госпитализированы. Возгорание достигло 600 кв.метров.
Позже выяснилось, что при тушении пожара, с крыши сорвался сотрудник МЧС. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

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#мчс
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#садовод
#возгорание
#санкт-петербург
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Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы
01 декабря 2023, 17:18

Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
По словам Мамаевой, на 94 нарушителей наложен административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Также 42 назначены обязательные работы.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта на машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.

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#дагестан
#аэропорт
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Сотрудник МЧС сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»
01 декабря 2023, 17:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

При тушении пожара на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы с крыши упал 22-летний спасатель, он жив. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 22-летний сотрудник МЧС сорвался с крыши во время тушения пожара. Он выжил. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. На этой площади его и локализовали. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.

Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали. 

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#спасатели
#мчс
#пожар
#пожарные
#садовод
#человек
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Мать, жестоко убившая новорожденного ребенка в поезде на МЦК, получила 3 года колонии
Прокуратура: 3 года колонии дали матери, убившей младенца в поезде на МЦК
01 декабря 2023, 16:35

Фото: iStock/sakhorn38

Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина. На допросе она рассказала, что в поезде у нее начались роды. Тогда она пошла в туалет, родила там, а затем убила ребенка.

Всего женщина нанесли младенцу 44 удара ножом. Также во рту новорождённого был обнаружен клочок бумаги.

«С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в релизе.

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#женщина
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#наказание
#человек
#станции
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Петербургский курьер пытался разрешить конфликт с таксистом с помощью топора
01 декабря 2023, 16:29

Фото: istockphoto/A_N

В центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт между курьером на байке и водителем такси едва не закончился разборками в стиле Раскольникова. В качестве аргумента в споре доставщик решил воспользоваться топором.
На светофоре на Вознесенском проспекте перед такси остановился курьер на байке, рассказывает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодой человек достал из термосумки топор и пошел к таксисту, желая решить какой-то давний спор, связанный с использованием баллончика, как можно было понять из его агрессивных выкриков. В какой-то момент байк упал, а доставщик отвлекся на свой транспорт. Тогда таксист по встречной полосе обогнул его и уехал.

Курьера с топором разыскивали  не только полиция, но и работодатель. В службе доставки рассказали, что уже нашли его и отключили от системы. Он больше не сможет осуществлять доставку заказов. Полицейские еще продолжают выяснение всех обстоятельств инцидента.

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#человек
#полицейские
#работодатель
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Стали известны причины освобождения второклассницы ее похитителями
СКР: Похитители второклассницы отпустили девочку из-за риска широкой огласки
01 декабря 2023, 16:24

Фото: istock / artolympic

Похитители второклассницы из Козельска решили отпустить ее, так как пропажа девочки вызвала общественный резонанс, и они испугались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

По информации следствия, похитители поджидали девочку днем 29 ноября, после того, как она вышла из школьного автобуса. Они посадили ее в автомобиль и уехали в деревню Касьяново. Но испугавшись шумихи, отвезли ребенка в деревню Таратухино в Тульской области и бросили ее на улице. 

Девочка обратилась за помощью к местным жителям. 

Похитителям оказались фермеры: трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. Когда они отпустили девочку, то направились в дом матери женщины и пытались скрыться там. Сейчас полиция проводит в нем обыски.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве (126 и 163 УК РФ). Девочка и ее мать признаны потерпевшими. Ребенка уже передали семье.

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#полиция
#следственный комитет
#автомобиль
#уголовное мать
#девочка
#похищение
#ребёнок
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В Череповце из-за жалоб на проблемы с дикцией уволили курьера-инвалида
В Череповце прокуратура начала проверку увольнения курьера-инвалида
01 декабря 2023, 16:10

Фото: istock / vladans

Курьера с нарушениями дикции и слуха уволили из службы доставки в Череповце. Мужчина громко и не очень внятно разговаривает, что напугало одну из клиенток. Женщина написала жалобу, мужчину уволили. Как сообщает ТАСС, по факту организована проверка.

Игорь с рождения глухонемой, он инвалид третьей группы. При этом, мужчина трудоспособен.

«Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.
Кроме того, к ситуации подключился врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что позже разберется в ситуации и на данный момент никаких выводов не делает.

Ранее сообщалось, что в Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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