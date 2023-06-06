ФСБ: Киев планировал перебросить в Россию малые ядерные заряды

Фото: Фотобанк Московской области
«Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски (в Россию) «грязной» ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят», - сознался один из задержанных.
Вчера ФСБ РФ по Нижегородской области рассказала о задержании местного жителя за помощь специальным службам Украины. По информации ведомства, мужчина намеренно принял решение о сотрудничестве со спецслужбами Киева. Он совершал действия, направленные против безопасности Российской Федерации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС.