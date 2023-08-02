ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире

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Сотрудники ФСБ на Кубани задержали мужчину по подозрению в подготовке подрыва здания правоохранительных структур в Армавире, сообщает «ТАСС».
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире», - прокомментировали ситуацию представители службы.
На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», сейчас следователи устанавливают дополнительные обстоятельства этого происшествия.
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