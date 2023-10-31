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ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ

ФСБ: куратор от СБУ советовал координатору покушения на Царёва не переживать
31 октября 2023, 14:54
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России обнародовала разговор куратора от Службы безопасности Украины (СБУ) и координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.
Ранее ФСБ сообщала, что во вторник, 31 октября, был задержан житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Также задержанный оборудовал тайник, где хранил «средства поражения». Он признался, что по заданию СБУ устроился работать в санаторий, где проживал Царёв.

Из телефонного разговора следует, что куратор убеждал своего подопечного в том, что разговор проходит строго конфиденциально, но призвал поставить пароли на все мессенджеры в телефоне.


Также он предупредил координатора покушения о возможных допросах. Но вновь говорил о том, что никто не сможет услышать этот разговор, назвав свои слова «железобетонным» фактом.

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#фсб
#сбу
#украина
#россия
#депутат
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Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам почти 6 млн рублей
31 октября 2023, 14:58

Фото: istockphoto.com/Butsaya

Петербургский пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники обманным путём вынудили его перевести им почти 6 млн рублей.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Аргументам недели в СПб», мужчине звонили неизвестные и под видом менеджеров брокерских фирм и сотрудников юридической компании, ищущих мошенников, убедили пенсионера в необходимости перевести им 5 млн 694 тыс. рублей.

Сейчас этой ситуацией занимаются правоохранительные органы, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

А в Новосибирске мужчина, получивший из ниоткуда 1 млрд рублей, тут же лишился и своих собственных средств. Как передаёт utro.ru со ссылкой на NGS.RU, после получения столь внушительной суммы банк арестовал две карты новосибирца, наложив ограничение по миллиарду на каждую из них, и в итоге гражданин оказался должен финансовой организации в два раза больше. Новосибирец намерен обращаться в суд по этому делу.

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#финансы
#карта
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Соучастник покушения на бывшего депутата Рады Царева признался в сотрудничестве с СБУ
Соучастник покушения на экс-депутата Рады Царева сознался в работе на СБУ
31 октября 2023, 14:45

Фото: istock / choochart choochaikupt

Соучастник покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева признался в том, что работает на Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России. В Центре рассказали, что руководителем покушения был 46-летний житель Ялты. Он по заданию СБУ следил за Царевым, а также оборудовал тайник с оружием, из которого в политика стреляли. 

При обысках в доме ялтинца обнаружили самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, средства связи с кураторами с Украины, а также планы подходов к месту жительства и работы Царева.

О покушении на политика стало известно утром 27 октября. Неизвестный проник на территорию санатория в Ялте и дважды выстрелил в Царева. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Расследованием дела занимаются правоохранители.

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#сбу
#нападение
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Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы
31 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд вынес приговор мужчине, который трогал маленьких девочек в летнем лагере Краснодарского края, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
Напомним, летом 2023 года 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сперва забрался в лагерь «Счастливое детство», где подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ. Одна из девочек, которая проснулась и заметила педофила, спугнула его. Он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.

31 октября Анапский городской суд приговорил Измайлова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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Возле перевала Дятлова пропала группа туристов
31 октября 2023, 14:30

Фото: iStock/syahrir maulana

В Свердловской области пропала группа туристов, они ночевали неподалеку от знаменитого перевала Дятлова, где в 1959 нашли обезображенные тела другой туристической группы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в поход отправились пятеро мужчин. 26 октября они отправились на сплав по реке от посёлка Тахта до Вижая. Вчера утром они должны были прибыть к месту назначения, однако, мужчины не вернулись до сих пор.

На месте происшествия развернута поисково-спасательная группа. Специалисты предполагают, что причиной задержки могло стать обмеление реки Вижай.

Напомним, зимой 1959 группу туристов под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова нашли погибшими в горах Северного Урала. Точная причина смерти молодых людей так и не была установлена, их тела были изуродованы до неузнаваемости.

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#туристы
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В ФСБ раскрыли подробности покушения на бывшего депутата Рады Царёва
ФСБ: Координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил
31 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/7713Photography

Задержанный координатор покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва устроился работать в санаторий, в котором жила жертва, видеозапись с признательными показаниями обнародовала ФСБ.
Напомним, в ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает.

При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.

Сегодня сотрудникам ФСБ удалось задержать координатора покушения на депутата. Он уже дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указке украинских кураторов. 

Задержанный также сознался, что в феврале 2023 года он устроился работать в санаторий, в котором проживал Царёв, ​чтобы максимально чётко составить план будущего покушения. 

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#нападение
#санаторий
#фсб
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#сбу
#покушение
#депутат
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Учителя из Пензенской области задержали по подозрению в совращении учениц
31 октября 2023, 14:14

Фото: iStock/filrom

В Пензенской области задержали школьного учителя, подозреваемого в совращении двух девочек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительной версии, которой владеет источник агентства, в 2019 году учитель неоднократно вступал в половую связь с восьмиклассницей, а в 2023 году отправлял другой школьнице свои интимные фотографии. 

Как отметили в Следственном комитете по региону, задержан 45-летний подозреваемый. На него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

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#уголовное школьники
#педофилия
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ФСБ доказала причастность украинских спецслужб к покушению на Царёва
31 октября 2023, 13:54

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России получила неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, следует из сообщения ЦОС ФСБ РФ.
Напомним, что покушение на Царёва произошло в ночь на 27 октября в Ялте. Неизвестный нанёс ему два огнестрельных ранения и скрылся с места преступления. Царёв был госпитализирован, его состояние оценивалось как крайне тяжёлое.

В ФСБ уточнили, что доказательства участия Украины в покушении на Царёва были получены в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Отмечается, что украинские спецслужбы использовали методы, которые можно сравнить с деятельностью международных террористических структур. 

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#фсб
#украина
#депутат
#сбу
#покушение
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ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Царева
31 октября 2023, 13:49

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ задержала соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Напомним, в ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.

По информации ФСБ, задержанный мужчина является 46-летним гражданином РФ, проживающим в Ялте. По заданию СБУ, он организовал слежку за Царевым и заранее подготовил оружием, которое позже применил при нападении на депутата. 

Отмечается, что задержанный признал свою вину. В ходе обысков по месту его жительства было обнаружено самодельное взрывное устройство, все необходимые для его изготовления компоненты, а также фотографии ​Царева и схемы подхода к месту ​его жительства ​и работы. ​

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Жители Соликамска сообщили о взрыве в районе завода «Урал»
31 октября 2023, 12:25

Фото: istockphoto/RamonCast

Жители города Соликамск в Пермском крае сообщают о мощном взрыве в районе Соликамского завода «Урал». Над территорией предприятия виден огромный столб дыма.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в некоторых домах Соликамска ударной волной после взрыва были выбиты стекла в окнах. Также стекла вылетели в здании управления военно-промышленного предприятия. По сообщению МЧС, ЧП произошло в помещении корпуса № 2. В этот момент в здании никого не было. На работу предприятия взрыв не повлиял.

К месту чрезвычайного происшествия были направлены сотрудники подразделений экстренных служб в количестве 44 человек, а также 11 единиц специальной техники. По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва на предприятии нет. Официальных комментариев пока не последовало.

Соликамский завод «Урал» — одно из крупнейших военно-промышленных предприятий России. Там производят порох, взрывчатые вещества, изделия спецхимии.
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