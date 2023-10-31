ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ

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ФСБ России обнародовала разговор куратора от Службы безопасности Украины (СБУ) и координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.
Ранее ФСБ сообщала, что во вторник, 31 октября, был задержан житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Также задержанный оборудовал тайник, где хранил «средства поражения». Он признался, что по заданию СБУ устроился работать в санаторий, где проживал Царёв.
Из телефонного разговора следует, что куратор убеждал своего подопечного в том, что разговор проходит строго конфиденциально, но призвал поставить пароли на все мессенджеры в телефоне.
Также он предупредил координатора покушения о возможных допросах. Но вновь говорил о том, что никто не сможет услышать этот разговор, назвав свои слова «железобетонным» фактом.
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Из телефонного разговора следует, что куратор убеждал своего подопечного в том, что разговор проходит строго конфиденциально, но призвал поставить пароли на все мессенджеры в телефоне.
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Анастасия Чинкова