ФСБ официально предъявила обвинения политологу Борису Кагарлицкому*

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ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова. По вменяемой статье Борису Кагарлицкому может грозить до 7 лет лишения свободы. Адвокат сообщил, что социолог свою вину не признает.
По информации адвоката, расследованием дела Кагарлицкого занимается УФСБ России по Республике Коми. Политолога после задержания отвезли в Сыктывкар, где будет избрана мера пресечения.
Минюст РФ внёс Кагарлицкого в список иностранных агентов 6 мая 2022 года.
*признан в РФ иноагентом
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«В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — прокомментировал обвинения адвокат Сергей Ерохов.
Минюст РФ внёс Кагарлицкого в список иностранных агентов 6 мая 2022 года.
*признан в РФ иноагентом
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Мария Фирсова