ФСБ подозревает жителя Красноярского края в шпионаже в пользу Украины

Фото: ФСБ России
В Красноярском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Дивногорска, которого подозревают в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает «АиФ-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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