ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Предотвращена подготовка убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают в ФСБ.
В прошедшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", которые проводили разведку у мест работы и проживания журналисток.
Количество задержанных не уточняется. Однако есть информация, что при обыске были изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, наручники, кастеты и дубинки.
В отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел о подготовке проведения экстремистских и террористических актов.
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«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство», – заявили в ФСБ.
В отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел о подготовке проведения экстремистских и террористических актов.
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Анастасия Чинкова