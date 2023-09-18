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ФСБ предотвратила диверсии в Калужской области, вычислив завербованного СБУ мужчину

ФСБ предостерегла мужчину в Калужской области от диверсий по заданию СБУ
18 сентября 2023, 10:16
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

ФСБ в Калужской области вычислила мужчину, завербованного Службой безопасности Украины и предотвратила готовившиеся им диверсии, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ФСБ, в апреле 2023 года мужчина прибыл с территории Украины в Россию, чтобы устроиться на работу. Однако, позже стало известно, что в том же апреле его завербовала СБУ.

«Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.


При этом, никакого вреда безопасности страны мужчина нанести не успел. Поэтому, ему вынесли официальное предупреждение и отпустили.

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Россиянка без прав влетела в бетонный забор, погибли трое пассажиров-подростков
В результате ДТП в Бурятии погибли три подростка, водитель была без прав
18 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Motortion

В Тарбагатайском районе Бурятии девушка без прав влетела в бетонный забор, трое пассажиров погибли, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Смертельная авария произошла 17 сентября около 11 часов вечера. 

«Двадцатиоднолетняя водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Октябрьской поселка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор», - прокомментировали ситуацию представители ГИБДД.

В результате аварии, 14-летнии девочка и мальчик и подросток 16-ти лет скончались на месте происшествия. 15-ти летнего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии комы. О нынешнем состоянии водителя ничего не сообщается. 

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«Ъ»: суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
18 сентября 2023, 09:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что ефрейтору Мадине Кабалоевой грозит от семи до десяти лет лишения свободы за неявку на службу без уважительных причин в период проведения мобилизации. 

При этом, как уточняет «Коммерсантъ», уважительная причина имеется и была письменно задокументирована. Так, ещё до начала судебных разбирательств, Кабалоева получила рекомендацию о временном освобождении от прохождения военной службы от медицинской роты той войсковой части, к которой она прикреплена. Причиной этому стала беременность женщины, а также наличие ребёнка 2018 года рождения.

Однако поводом для открытия уголовного дела стала сама неявка к руководству воинской части.

Прокурор не принял слова подсудимой о том, что у неё имеется освобождение от военной службы, и назначил Кабалоевой наказание в виде шестилетнего нахождения в колонии общего режима. Уточняется, что исполнение наказания перенесено на 2032 год, до достижения её ребенком возраста 14 лет.

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#военные
#мобилизация
#суд
#беременные женщины
#наказание
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Житель Подмосковья разобрал чужой советский автомобиль, чтобы починить свой
МВД: В Подмосковье вскрыли чужую машину и похитили запчасти для починки своей
18 сентября 2023, 09:51

Фото: iStock/djedzura

В Лобне молодой человек вскрыл чужой советский автомобиль, чтобы похитить его детали и починить свой, об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
По информации ведомства, житель Мытищ заметил в Лобне старый автомобиль российского производства. Ночью он вернулся к машине, вскрыл ее отверткой, однако, завести не смог. Тогда он позвонил своему другу и сказал, что купил новую машину и попросил помочь отбуксировать ее к себе в гараж. 

Молодого человека задержали. В ходе обыска в его гараже был найден украденный автомобиль, частично разобранный. Он украл чужую машину, чтобы разобрать на запчасти и починить своё авто аналогичной марки.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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#кража
#автомобиль
#уголовное гараж
#мытищи
#лобня
#подмосковье
#вор
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Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над юго-западной частью Крыма
18 сентября 2023, 09:25

Фото: istock / NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон армии Украины вечером 17 сентября. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — указано в сообщении ведомства.
Там же днем было уничтожено еще два БПЛА на территории Крыма, один дрон над Белгородской областью и один беспилотник на территории Тульской области. 

Напомним, что ранее на территорию города Орел упал беспилотник, в результате чего на нефтебазе в Железнодорожном районе загорелся резервуар с топливом. Пожар удалось потушить, по предварительным данным, пострадавших нет. 

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#дрон
#бпла
#аппарат
#крым
#минобороны
#рф
#пво
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В США ищут пропавший истребитель F-35B — новейший самолёт-«невидимку»
18 сентября 2023, 07:05

Фото: iStock/Trevor_Howard_Jones

В Южной Каролине произошла авария новейшего истребителя-«невидимки» F-35B. Об этом сообщил аккаунт объединенной авиабазы Чарльстон в социальной сети X (экс-Twitter).
«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — рассказали представители Чарльстона, призвав всех имеющих информацию о данном инциденте поделиться ею.

Как стало известно со слов представителей Корпуса морской пехоты США,авария произошла с самолётом, принадлежавшим 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот сумел катапультироваться, сейчас он доставлен в больницу в стабильном состоянии.



По словам военных, поиски F-35B в настоящее время сосредоточены вокруг озёр Марион и Моултри в центральной части Южной Каролины.

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#самолёты
#сша
#авария
#происшествие
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Развожаев: Обломки сбитого украинского БПЛА упали на одну из ферм в Севастополе
18 сентября 2023, 05:01

Фото: iStock/Teamjackson

Обломки сбитого ранее системой ПВО украинского дрона упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своём Telegram-канале
«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано», — написал он.
 
Глава региона отметил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности и призвал доверять только официальной информации. 

Напомним, что около 21:30 мск 17 сентября, по сообщению Министерства обороны России, была пресечена очередная попытка киевского режима атаковать российские объекты. Дежурными средствами ПВО над юго-западной частью полуострова Крым был сбит украинский БПЛА самолётного типа.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#беспилотник
#севастополь
#крым
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и целом ряде областей Украины
18 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/Harry_Wedzinga

В столице Украины и целом ряде её областей звучат сирены воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Согласно ему, сигналы тревоги раздаются непосредственно в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги

#украина
#житомир
#киев
#воздушная тревога
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, звучит воздушная тревога
18 сентября 2023, 02:40

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание «Суспильне». До этого, согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявили воздушную тревогу. При этом одесские власти ситуацию никак не комментируют.
В ночь на 18 сентября украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в районе города Измаил, расположенного как раз в Одесской области. А ещё раньше украинские СМИ писали об объявлении воздушной тревоги и последующих взрывах в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#одесса
#украина
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Белая медведица Айна умерла в Екатеринбурге
РИА Новости: В зоопарке Екатеринбурга умерла 25-летняя белая медведица Айна
18 сентября 2023, 01:59

Фото: iStock/dalegaspi

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, которой было 25 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации уральской столицы. Животному было 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации
«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — отметили в пресс-службе.



В самом зоопарке, по сообщениям портала E1.ru, ситуацию пока никак не комментируют.  На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, который скончался два года назад.

 В июле «Радио 1» писало о том, что в зоопарке Екатеринбурга погибла самка павлина по кличке Монетка. Причиной смерти стало желудочное кровотечение, которое открылось из-за инородных предметов. Внутри самки павлина обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и другой мусор. Ей провели операцию, но она не спасла птицу.


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#медведи
#екатеринбург
#зоопарк
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