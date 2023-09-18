ФСБ предотвратила диверсии в Калужской области, вычислив завербованного СБУ мужчину

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ФСБ в Калужской области вычислила мужчину, завербованного Службой безопасности Украины и предотвратила готовившиеся им диверсии, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ФСБ, в апреле 2023 года мужчина прибыл с территории Украины в Россию, чтобы устроиться на работу. Однако, позже стало известно, что в том же апреле его завербовала СБУ.
При этом, никакого вреда безопасности страны мужчина нанести не успел. Поэтому, ему вынесли официальное предупреждение и отпустили.
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«Выявлено, что специальными службами Украины указанное лицо подстрекалось к подготовке общественно опасных действий в местах массового скопления граждан, а именно осуществлению диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Мужчина сознался, что был завербован СБУ в апреле 2023 года», - прокомментировали ситуацию в ФСБ.
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Евгения Парфентьева