ФСБ предотвратила попытку подрыва объекта ТЭК в Тюменской области

Фото: iStock/irene_rebrova
ФСБ совместно с СК задержала националистов, готовивших теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований, в Тюменской области.
При задержании националистов, один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован на месте.
Читайте также:
В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену
Анастасия Крестьянова