ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов.
При проведении обысков в домовладении россиянина, были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства и инструкции по сбору СВУ. Также были обнаружены зажигательные устройства и террористический и экстремистский контент. Мужчина вел переписку с представителем одной из террористических украинских организаций.
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