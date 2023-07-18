ФСБ предотвратила теракта в Ярославской области

Фото: ЦОС ФСБ
Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области.
Сотрудники ФСБ задержали 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, пишет ТАСС.
36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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Мария Фирсова