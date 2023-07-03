ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова

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ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами
В результате оперативных действий сотрудников правоохранительных служб, был задержан гражданин России, завербованный спецслужбами Украины, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Известно, что россиянина обучали минно-взрывному делу для совершения терактов на территории РФ. Мужчина намеревался взорвать автомобиль крымского главы, но был задержан, когда забирал взрывное устройство из тайника. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.
Известно, что россиянина обучали минно-взрывному делу для совершения терактов на территории РФ. Мужчина намеревался взорвать автомобиль крымского главы, но был задержан, когда забирал взрывное устройство из тайника. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.
Анастасия Крестьянова