ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо диверсантов

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В Брянской области ФСБ при содействии подразделений Минобороны РФ пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы на территорию региона. В результате операции четверо диверсантов были ликвидированы, пишет Life.ru.
«В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — цитирует издание сообщение Центра общественных связей спецслужбы.
Уточняется, что у злоумышленников были изъяты дроны с российской символикой и наклейками "Собственность ФСБ России", что говорит о подготовке провокаций и диверсий на территории РФ.
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