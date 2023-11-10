ФСБ провела обыски у трёх крупнейших производителей спирта

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Федеральная служба безопасности провела обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, силовики нагрянули с обысками к компаниям «Брынцалов — А», «Флора Кавказа» и «Росбио». Офисы производителей, в которых происходили проверки, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (Алания).
В результате обысков из офисов производителей были изъяты документы.
Отмечается, что ФСБ также интересуют оптовые компании, которые занимаются продажей медицинского и пищевого спирта, который выводят в нелегальный оборот.
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В результате обысков из офисов производителей были изъяты документы.
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Евгения Парфентьева