ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

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ФСБ проводит обыски обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — говорится в сообщении.По предварительным данным, действия обыски связаны с выявлением схемы скрытого производства.
Официально компания данные об обысках не подтверждала.
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