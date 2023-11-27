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ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

27 ноября 2023, 12:39
Фото: iStock/splendens

Фото: iStock/splendens

ФСБ проводит обыски обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, действия обыски связаны с выявлением схемы скрытого производства.


Ипатовский завод занимается производством пива под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово». Также здесь готовят лимонады и энергетики Mirax. Продажа продукции выполняется в сетях «Перекресток», «Метро», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».

Официально компания данные об обысках не подтверждала.

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В Киеве ураганный ветер порвал самый большой флаг Украины
В Киеве ураган порвал пополам самый большой флаг Украины
27 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/alzay

Сильный ветер порвал в Киеве самый большой флаг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Уточняется, что высота флагштока составляет около 90 метров. Размер самого флага 16 на 24 метра. Это самый большой украинский флаг.

«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», - пишет пресс-служба.

Напомним, 26 ноября сильнейший шторм накрыл Черноморское побережье России и восточные регионы Украины. В Одесской области спасатели ликвидируют последствия стихии, при этом задействованы бронетранспортеры. В Одессе отключены городские котельные. Тысячи людей остаются бех света и тепла.


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#регионы
#служба
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Екатеринбурженка три года получала пособия за несуществующего ребёнка
27 ноября 2023, 12:03

Фото: iStock/mizar_21984

Суд в Екатеринбурге вынес приговор женщине, которая три года получала пособия за вымышленного ребёнка, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации ведомства, в 2020 году жительница Екатеринбурга подделала документы о рождении ребёнка и в последующие три года получала за него социальные выплаты. В сумме женщина обманула государство более чем на 662 тысячи рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал мошенницу на сто тысяч рублей. Несостоявшаяся мать возместила ущерб прямо во время судебного заседания.

Ранее 66-летняя жительница Владимирской области вместе с 49-летним подельником попытались обокрасть отделение банка ВТБ с помощью пневматического пистолета и страйкбольной гранаты, однако, были разоблачены и схвачены сотрудниками Росгвардии.

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#екатеринбург
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Моряк корабля Kavkaz 1 погиб в результате шторма в Кеченском проливе
27 ноября 2023, 11:59

Фото: istockphoto/Page Chichester

Один моряк погиб, еще одному оторвало пальцы на руке. Все это — последствия сильнейшего шторма в Черном море, от которого досталось не только жителям побережья Крыма, но и морским судам.
О погибшем члене экипажа корабля Kavkaz 1, двигавшегося под мальтийским флагом, сообщил капитан судна около двух часов ночи. Мужчина сначала получил сильную травму тазобедренного сустава. Через несколько часов он скончался, передает телеграм-канал Mash.

Также из-за непогоды получил ранение матрос балкера GAIA I, следовавшего под  флагом Панамы в акватории порта Тамань. Гражданину Грузии судовым люком оторвало два пальца на руке. Корабль сумел  причалить в ближайшем порту, после чего пострадавшего передали медикам. 

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#чёрное море
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В Приморье у браконьеров изъяли почти 6 тонн краба, горбуши и икры
27 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Shaiith

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности изъяли в Приморском крае партию краба, икры лососевых пород и горбуши. Общий вес немаркированной и незаконно добытой продукции составил 5,8 тонны.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления, у четверых жителей Тернейского района Приморья было обнаружено и изъято 4,7 тонны копченостей и мяса камчатского краба, примерно тонна горбуши, а также 167 килограммов лососевой икры. В настоящее время проводится проверка происхождения продукции, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Вся продукция не имела соответствующей маркировки. Ее общую стоимость специалисты определили в размере свыше семи миллионов рублей. Рыбу и морепродукты браконьеры планировали сбыть на территории Приморского края.

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«Шторма века» бушует на черноморском побережье
27 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/shadrin_andrey

«Шторм века» накрыл все черноморское побережье России. По данным «Российской газеты, порывы ветра достигают 35 метров в секунду.
Огромные волны сносят все на своем пути. Сообщается, что в Сочи рухнул трехэтажный дом. Его подмыло водой, а потом его снесло сильным ветром. Однако жители успели самостоятельно покинуть здание, никто не пострадал.

Местные власти призывают местных жителей и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на улице и быть осторожными.
По прогнозам синоптиков, шторм и нестабильная погода в регионе продлятся еще несколько дней.

Уже известно об одном погибшем в Крыму мужчине. Он отправился на беоег моря посмотреть на волны и пропал без вести. После было найдено его тело. Также сообщается о четырех пострадавших.

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В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии
27 ноября 2023, 11:03

Фото: iStock/Plus69

В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, здание находилось на первой береговой линии в микрорайоне Лоо. Его подмыло водой, а потом разрушило сильным ветром. При этом уточняется, что все люди успели покинуть дом. Таким образом, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Позже спасатели обнаружили его тело.

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Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу
27 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/vasiliybudarin

В Москве мужчина обнаружил в стейке, купленном в «Мираторге», иглу размером три сантиметра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, мужчина заказал два стейка через официальное приложение магазина «Мираторг». Один кусок был нормальным, а вот во втором во время жарки москвич обнаружил трёхсантиметровую иглу. Он вернул мясо в магазин, деньги ему вернули. Также он написал заявление в полицию.

Ранее специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.

Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.

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У берегов Филиппин спасли рыбака, который сутки дрифтовал в открытом море
27 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Angela Chestnova

У берегов Филиппин спасли рыбака, лодка которого затонула после шторма, об этом пишет Newsflare.
По информации СМИ, жителя филиппинского города Агно, дрифтующего в открытом море, заметила команда гонконгского судна Deryoung Space 18 ноября. Мужчине бросили спасательный круг, благодаря чему он смог попасть на борт. 

Оказавшись на твёрдой поверхности, мужчина рассказал, что рыбачил со своим приятелем, пока их лодку не накрыло штормом. Он чудом остался жив и целые сутки дрифтовал в открытом море, жуя пенопласт, чтобы утолить голод.

Как рассказали сами члены экипажа судна-спасителя. Они заметили утопающего по счастливой случайности. Во-первых, по этому маршруту они шли, свернув с курса из-за шторма. Во-вторых, рыбака заметили в выходной день, когда почти вся команда отдыхала на палубе. В рабочий день ​на палубе могло никого не оказаться.

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#шторм
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#судно
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В Крыму из-за последствий разгула стихии объявили режим ЧС
Аксенов: режим ЧС объявили в Крыму из-за последствий непогоды
27 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/andrej67

В Крыму из-за разгула стихии объявлен режим ЧС. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Он пошел посмотреть на волны и пропал без вести.

Напомним, на западное побережье Крыма вчера обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с.

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#шторм
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