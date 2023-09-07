ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

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ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Сообщается, что члены группы приобретали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских войск. Сотрудниками ФСБ было изъято более ста изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов 59 тысяч евро.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники.
Напомним, ранее Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей.
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Екатерина Коршунова