ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на 227 млн. руб.

Фото: iStock/irene_rebrova
ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных сотрудников Росгвардии, применяемую при закупках комплексов разминирования «Аракс». По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, ущерб госбюджету в результате махинаций составил более 200 млн. руб.
«При закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО «Комплексные системы». В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал депутат в своем Телеграм-канале.
Он уточнил, что ущерб госбюджету составил 227 млн. руб.
Читайте также:
Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей
СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ
В Тульской области медведь напал на женщину с ребенком
Диана Аванесян