ФСБ сорвала план двух диверсантов сжечь автотехнику в подмосковной воинской части

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В Подмосковье возбудили уголовное дело против двух молодых людей о подготовке диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Московской области и столичного УФСБ задержали 19-летнего жителя Дмитрова и 18-летнего жителя Лобни 10 ноября. До этого силовики получили информацию о том, что один из задержанных по указанию спецслужб Украины незаконно проник на территорию воинской части и провёл разведку для приготовления к диверсии.
По данным следствия, злоумышленники планировали поджог автотехники на стоянке части. Для этого подозреваемые купили горючую жидкость и другие необходимые средства.
Как подчеркнули в УФСБ, диверсию планировали «в целях подрыва обороноспособности России».
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Лора Луганская