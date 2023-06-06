ФСБ: Украина готовила теракт в РФ с грязной бомбой

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По данным ведомства, в главном управлении разведки минобороны Украины создали службу, в состав которой вошла легкомоторная авиация для снабжения диверсантов, а также бомбовых ударов по объектам энергетики. Уточняется, что координацией использования такой авиации занималась войсковая часть №3449, которая носит название «Легион».
Кроме того, выяснилось, что с начала текущего года это подразделение осуществило, в общей сложности, пять боевых вылетов в РФ. Двух пилотов уже задержали, они во всем сознались.
Ранее «Радио 1» сообщало, что экс-министра Сандакова обвиняют в отмывании денег.