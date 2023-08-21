ФСБ: В Херсонской области арестовали руководителя Одесской ж/д за организацию диверсии

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Руководителя Одесской железной дороги по подозрению в совершении диверсии задержали оперативники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Херсонской области.
Уточняется, что в феврале прошлого года гражданин Украины умышленно повредил стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон. Это привело к нарушениям снабжения группировки российских войск, участвующей в СВО.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что на границе в Брянской области были задержаны четверо диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию РФ.
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Анастасия Чинкова