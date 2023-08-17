ФСБ: В Красноярском крае задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске

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Два человека, планировавшие подрыв станций связи в ЗАТО Зеленогорск, задержаны в Красноярском крае при получении взрывчатых средств (тротиловых шашек). Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.
Задержанные планировали подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», находящихся на территории Зеленогорска. Так они собирались препятствовать рассылке с помощью портала госуслуг повесток о призыве на военную службу граждан, которые подпадают под мобилизацию.
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