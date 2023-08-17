ФСБ: В Крыму задержали подозреваемого в призывах к экстремизму

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
В Крыму спецслужбами был задержан житель Керчи по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что задержанный призывал к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В настоящее время ему выписана подписка о невыезде.
Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили средства связи и компьютерную технику, с помощью которых он рассылал призывы к экстремизму.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В настоящее время ему выписана подписка о невыезде.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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Анастасия Чинкова