ФСБ: В Мелитополе задержали группу диверсантов, готовивших покушение на местные власти

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Жители Мелитополя задержаны за подготовку теракта в отношении властей Запорожской области
Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области, сообщает «ТАСС».
По информации ведомства, покушение планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. В ходе обыска по местам жительства задержанных были найдены инструкции и компоненты по изготовлению СВУ. Все необходимое диверсанты получали от ГУР Украины, которое и завербовало преступников.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственные действия продолжается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФСБ РФ рассказал о задержании жителя Хабаровского края за госизмену. По информации ведомства, обвиняемый переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины.
По информации ведомства, покушение планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. В ходе обыска по местам жительства задержанных были найдены инструкции и компоненты по изготовлению СВУ. Все необходимое диверсанты получали от ГУР Украины, которое и завербовало преступников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФСБ РФ рассказал о задержании жителя Хабаровского края за госизмену. По информации ведомства, обвиняемый переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины.
Евгения Парфентьева