ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего Украине данные о военных объектах

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Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, которого подозревают в передаче информации о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.
«Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги», — сообщили в пресс-службе.По данным следствия, мужчина собирал и передал Главному управлению разведки (ГУР) сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края по заданию кураторов.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак