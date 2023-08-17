ФСБ: В Псковской области задержали шпиона, работающего на СБУ

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В Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия.
При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.
Мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй о шпионаже. В связи с этим, ему запрещён въезд на территорию России на ближайшие 20 лет, до 2053 года.
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При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.
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Анастасия Чинкова