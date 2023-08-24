ФСБ: В Псковской области задержан диверсант при попытке поджога релейного шкафа

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Сотрудники управления ФСБ РФ по Псковской области задержали местного жителя при попытке совершения диверсии. Мужчина пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции «Псков-Товарный».
Следуя полученным инструкциям, новоиспеченный диверсант пробрался на участок железнодорожного пути и с помощью разводного ключа вскрыл релейный шкаф, намереваясь затем уничтожить его путем поджога. Однако террористическую акцию пресекли сотрудники органов безопасности, выследившие злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ. Расследование обстоятельств преступления продолжается.
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Александр Бойцов