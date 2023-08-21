ФСБ: В Ростовской области задержали украинку, собиравшую информацию о ВС РФ

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В Ростовской области силовики ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала информацию о вооружённых силах России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным следствия, украинка собиралась передать сотруднице СБУ сведения о личном составе ВС РФ, расположении средств ПВО и перемещении военной техники.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, удалось избежать нанесения новых ударов со стороны ВСУ.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ей может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области завели уголовное дело в отношении руководителя Одесской железной дороги, организовавшего диверсию.
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Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ, удалось избежать нанесения новых ударов со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области завели уголовное дело в отношении руководителя Одесской железной дороги, организовавшего диверсию.
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Анастасия Чинкова