ФСБ возбудила дело по факту нападения на экс-депутата Верховной рады Царёва

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ФСБ возбудила дело о посягательстве на общественного деятеля по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады, украинского предпринимателя Олега Царёва. Об этом пишет ТАСС.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что бывший украинский депутат находится в тяжёлом состоянии.
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