ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену

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ФСБ задержала россиянина Андрея Наухацкого, зарегистрированного в Крыму, по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
ФСБ задержала россиянина Андрея Наухацкого, зарегистрированного в Крыму, по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Ходатайство об аресте гражданина РФ поступило в Лефортовский суд Москвы. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Наухацкому грозит до 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
По информации издания, Андрей Наухацкий является индивидуальным предпринимателем и занимается частной детективной деятельностью. Мужчина зарегистрирован в крымском селе Межводное.
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Ходатайство об аресте гражданина РФ поступило в Лефортовский суд Москвы. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Наухацкому грозит до 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
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Диана Аванесян