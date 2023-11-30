ФСБ задержала держащих в страхе жителей российского района вымогателей

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Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали в Миллеровском районе двух парней 18 и 24 лет, которые занимались вымогательством денег у местных жителей и угрожали им физической расправой. Об этом пишет Лента.ру.
Отмечается, что свои угрозы они неоднократно выполняли.
«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК России «Вымогательство», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, системе инженерных сооружений и ограждений, предназначенные для обороны Крымского полуострова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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