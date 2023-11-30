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ФСБ задержала держащих в страхе жителей российского района вымогателей

В Ростовской области ФСБ задержала вымогателей, держащих в страхе весь район
30 ноября 2023, 20:28
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали в Миллеровском районе двух парней 18 и 24 лет, которые занимались вымогательством денег у местных жителей и угрожали им физической расправой. Об этом пишет Лента.ру.

Отмечается, что свои угрозы они неоднократно выполняли.

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК России «Вымогательство», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, системе инженерных сооружений и ограждений, предназначенные для обороны Крымского полуострова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
#ук
#вымогательство
#сотрудники
#ск
#фсб
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Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена
Под Калугой нашли восьмилетнюю девочку, за которую от матери требовали выкуп
30 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/SB Arts Media

Пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в СУСК РФ.
Отмечается, что на данный момент она находится в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска. Злату доставили в больницу полицейские для осмотра. По предварительным данным, на её теле нет внешних признаков травм. Сообщается, что с девочкой будут работать следователи для уточнения информации.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

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#школы
#следователи
#человек
#полицейские
#девочка
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Полицейские задержали подозреваемого по делу о норильском маньяке
30 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Wirestock

В Норильске задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожих.
В Норильске полиция задержала подозреваемого по делу о маньяке, который нападал с ножом на прохожих, сообщает Telegram-канал «112».

Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он был пойман на месте последнего преступления. Мужчина избил соседа. Дома у него обнаружили и изъяли ножи, книги по магии, а также топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его ждёт допрос. 

Ранее стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#полиция
#новости
#происшествие
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Националиста Демушкина задержали в Тбилиси
Русского националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси
30 ноября 2023, 19:40

Фото: istock / Ake Ngiamsanguan

Бывший организатор «Русских маршей» националист Дмитрий Демушкин в своем телеграм-канале сообщил, что задержали в аэропорту Тбилиси. Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов отказались озвучить на русском языке причину задержания.

«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите»,— написал активист.
Он также отметил, что Грузия не гостеприимная страна.

44-летний Дмитрий Демушкин известен как один из организаторов «Русского марша». В 2017 году был приговорен к 2,5 годам заключения по делу об экстремизме. Освободился досрочно по причине частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ.

В 2022 году в отношении активиста зарегистрировали 2 административных протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Чуть позже ФСБ провели у Демушкина обыск. Спустя время журналистка Ева Меркачева заявляла, что Демушкина отпустили после общения с сотрудниками ФСБ и обыска.

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#фсб
#ук
#грузия
#сотрудники
#активисты
#вс рф
#дискредитация
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Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин
В Москве задержали диверсанта, устроившего теракт на ж/д путях в Рязани
30 ноября 2023, 19:11

Фото: istock / BrianAJackson

В московском аэропорту Внуково задержали диверсанта, который устроит теракт на железнодорожных путях в Рязани. Он сказал, что действовал из идеологических соображений.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в отношении 35-летнего местного жителя Руслан С. возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение взрывных устройств») УК РФ.

Напомним, 11 ноября примерно в 8:00 из-за взрывов на станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#внуково
#уголовное дело
#поезда
#теракт
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В московском боулинге украинец воткнул нож в голову 21-летнему парню
30 ноября 2023, 18:45

Фото: istock / Tunatura

Компания проводила время в боулинге в ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова, среди друзей был 21-летний парень.
SHOT пишет, что в какой-то момент парень повздорил с отдыхавшим в другой компании мужчиной. Он схватился за нож и дважды воткнул его в лоб и один раз в руку молодому человеку. 

Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. По горячим следам правоохранители вычислили и задержали мужчину, 35-летнего украинца. По его словам, он ударил человека ножом из-за внезапной неприязни к парню.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.

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#полиция
#москва
#новости
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В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества
В Москве 200 человек эвакуировали из здания из-за утечки брома
30 ноября 2023, 18:40

Фото: iStock/surachetsh

200 человек эвакуировали из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении из-за утечки брома. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что инцидент произошел, предположительно, из-за разбитой колбы с бромом. Специалисты обработали место происшествия, никто не пострадал.

Напомним, бром является веществом с высокой токсичностью. При отравлении парами брома пострадавших необходимо немедленно вывести на свежий воздух.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих в результате случайной детонации снаряда. Обстоятельства трагедии расследует главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

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#снаряд
#воздух
#специалисты
#инцидент
#происшествия
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На льду Озёрнинского водохранилища спасли потерявшего сознание рыбака
30 ноября 2023, 17:44

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с рыбаками и медиками спасли мужчину, которому стало плохо во время рыбной ловли. Инцидент произошёл в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, которые заметили на льду Озёрнинского водохранилища у деревни Нововолково мужчину без сознания. Местные жители перенесли рыбака к церкви и вызвали спасателей.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы нашли в 800 м от водохранилища 66-летнего мужчину, который уже пришёл в сознание. Неравнодушные граждане ещё на льду оказали рыболову первую помощь – сделали искусственное дыхание и массаж сердца. Спасатели укрыли пострадавшего термоодеялом и отнесли в тёплое помещение рядом с церковью», – рассказал замначальника части Владимир Старостин
Он добавил, что специалисты контролировали состояние рыбака до приезда скорой помощи. С подозрением на сердечный приступ пациента доставили в больницу.
 
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Боевик «Азова»*, застреливший жительницу Мариуполя, следующие 24 года проведет в тюрьме
Боевик «Азова»*, застреливший жительницу Мариуполя, приговорен к 24 годам тюрьмы
30 ноября 2023, 17:42

Фото: iStock/OlFedv

Верховный суд приговорил боевика «Азова»*, застрелившего в Мариуполе мирную жительницу, к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего дальномерщика зенитной установки зенитного ракетного дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Максима Рожевецкого», - передает РИА Новости.

Суд приговорил Рожевецкого к 24 годам лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в марте 2022 года Рожевецкий занимал боевую позицию в подъезде многоквартирного дома в Мариуполе. В окно он увидел женщину, идущую по улице, и расстрелял ее. Пострадавшая скончалась на месте. Таким образом, суд признал Рожевецкого виновным.

Ранее военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#вс рф
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В Москве годовалая девочка утонула в ванной
В Москве умерла годовалая девочка, оставшись в ванной с водой без присмотра
30 ноября 2023, 17:15

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Трагедия произошла вечером 30 ноября в квартире на востоке столицы. 

«25-летняя женщина оставила свою годовалую дочь без присмотра в ванной комнате во время купания. Вернувшись через некоторое время, мать обнаружила, что девочка не дышит и вызвала бригаду скорой помощи», — сказано в сообщении.
Медики пытались сохранить жизнь ребенку, но несмотря на всю медицинскую помощь, малышка скончалась. По факту гибели ребенка организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного дома с множеством травм обнаружили подростка, который поссорился с отцом из-за стрижки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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