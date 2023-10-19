ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва российской военной колонны

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В Запорожской области задержали мужчину, готовившего подрыв российской военной колонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В отношении жителя Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию. В результате проведённого у него дома обыска сотрудники ФСБ изъяли 19 миномётных снарядов разных калибров, взрывчатое вещество и детонаторы.
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