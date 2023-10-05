ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

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Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Информацию сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По информации следствия, житель Гусь-Хрустального пытался установить контакт с представителями иностранных государств через интернет. За денежное вознаграждение мужчина должен был собирать и передавать информацию о передвижении ж/д составов с военной техникой по Владимирской области.
Как сообщили в ФСБ, деятельность россиянина взята под контроль, переписки с СБУ задокументированы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
К счастью, действия мужчины не нанесли вред безопасности РФ, так как вовремя были пресечены.
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