ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег

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Сотрудник, занимающий управляющий пост на одном из оборонных предприятий задержан за кражу и поставки контрафактных компонентов для высокоточного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.
По словам спецслужб, задержанный является гражданином России. Мужчина выполнял роль управленца на предприятии и крал деньги, выделяемые на выполнения госзаказов для производства фрагментов систем вооружения повышенной точности ВС России.
Сумма ущерба не сообщается, но, предварительно, судя возбужденному уголовному делу по части 6 статьи 204 УК РФ можно сделать вывод, что речь идет о сумме между 25 тыс. и 150 тыс. рублей.
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«Совместно с ГУМВД по Москве пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения», — сообщаться в релизе.
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Алина Юрчак