ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

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ФСБ задержала соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Напомним, в ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
По информации ФСБ, задержанный мужчина является 46-летним гражданином РФ, проживающим в Ялте. По заданию СБУ, он организовал слежку за Царевым и заранее подготовил оружием, которое позже применил при нападении на депутата.
Отмечается, что задержанный признал свою вину. В ходе обысков по месту его жительства было обнаружено самодельное взрывное устройство, все необходимые для его изготовления компоненты, а также фотографии Царева и схемы подхода к месту его жительства и работы.
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При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
Отмечается, что задержанный признал свою вину. В ходе обысков по месту его жительства было обнаружено самодельное взрывное устройство, все необходимые для его изготовления компоненты, а также фотографии Царева и схемы подхода к месту его жительства и работы.
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Евгения Парфентьева