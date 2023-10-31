ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Жители города Соликамск в Пермском крае сообщают о мощном взрыве в районе Соликамского завода «Урал». Над территорией предприятия виден огромный столб дыма.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в некоторых домах Соликамска ударной волной после взрыва были выбиты стекла в окнах. Также стекла вылетели в здании управления военно-промышленного предприятия. По сообщению МЧС, ЧП произошло в помещении корпуса № 2. В этот момент в здании никого не было. На работу предприятия взрыв не повлиял.



К месту чрезвычайного происшествия были направлены сотрудники подразделений экстренных служб в количестве 44 человек, а также 11 единиц специальной техники. По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва на предприятии нет. Официальных комментариев пока не последовало.



Соликамский завод «Урал» — одно из крупнейших военно-промышленных предприятий России. Там производят порох, взрывчатые вещества, изделия спецхимии.

Александр Бойцов