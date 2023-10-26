ФСБ задержала торговцев оружием в ДНР с крупной партией боеприпасов

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В Донецкой народной республике (ДНР) задержаны торговцы оружием при попытке продать крупную партию боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
Оперативные материалы передали для принятия процессуального решения в следственное управление СК России по ДНР.
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