ФСБ задержала жительницу Ростовской области за финансирование ВСУ

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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали бывшую сотрудницу госучреждения за то, что она финансировала ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям», - говорится в сообщении пресс-службы.
Всего женщина с мая 2018 года перевела на украинские банковские счета порядка 330 тысяч.
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