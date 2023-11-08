ФСБ задержала жителя Нижегородской области, желавшего уйти воевать за ВСУ

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В Нижегородской области задержали мужчину, который хотел уехать на СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в ФСБ по региону.
По информации службы, житель Нижегородской области вошёл в контакт с представителями украинской террористической организации и изъявил желание поехать на специальную военную операцию, чтобы сражаться на стороне Вооруженных сил Украины. Его задержали при попытке уехать на территорию Украины.
Против мужчины возбуждены уголовные дела о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
В настоящий момент фигурант находится в следственном изоляторе.
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Евгения Парфентьева