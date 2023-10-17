ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ

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ФСБ задержала россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины совершал диверсии в городе Орёл, сообщили в УФСБ по региону.
По информации ФСБ, 38-летний мужчина получал от украинских кураторов деньги за совершение диверсий на железнодорожных путях.
Общение с кураторами происходило в одном из мессенджеров. Там диверсант принимал инструкции и отчитывался о проделанной работе.
В настоящий момент известно, что 23 июня и 9 июля 2023 года он, действую по инструкции СБУ, совершил поджог релейного шкафа в городе Орёл. Отмечается, что он признал вину и раскаялся в содеянном.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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Общение с кураторами происходило в одном из мессенджеров. Там диверсант принимал инструкции и отчитывался о проделанной работе.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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Евгения Парфентьева