ФСБ задержала жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: istock / Thomasaf
Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя Южно-Сахалинска за общение со спецслужбами Украины. Мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в службе безопасности.По данным управления, житель Южно-Сахалинска крайне негативно отзывалась о политике в РФ и не поддерживает проведение спецоперации на территории Украины. Мужчина специально начал общаться с представителем украинских спецслужб с целью предложения помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего армии России, который обвиняется в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Бывшие американцы судятся с США
В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
Алина Юрчак