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ФСБ задержала жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

05 октября 2023, 07:51
Фото: istock / Thomasaf

Фото: istock / Thomasaf

Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя Южно-Сахалинска за общение со спецслужбами Украины. Мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в службе безопасности.
По данным управления, житель Южно-Сахалинска крайне негативно отзывалась о политике в РФ и не поддерживает проведение спецоперации на территории Украины. Мужчина специально начал общаться с представителем украинских спецслужб с целью предложения помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.


Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего армии России, который обвиняется в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудничество
#мужчина
#рф
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Учительница родила ребёнка от школьника и попала в тюрьму
05 октября 2023, 08:18

Фото: iStock/Rawf8

Экс-учительница школы из Луизианы родила ребёнка от школьника и оказалась за решёткой.
WBRZ 2 пишет, что 33-летняя Морган Фреш общалась с учеником примерно 2 года. Женщина вступала в интимную близость с ним, потом забеременела и родила от него. Семья 17-летнего парня узнала об этом в конце сентября, после чего Фреш арестовали.
 
Женщина оказалась в тюрьме по обвинениям в изнасиловании третьей степени, сексуальном насилии. Также её обвинили в случаях преступных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
 
Полиция с помощью анализа ДНК проверяет, является ли несовершеннолетний отцом ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.

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#учитель
#дети
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Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по делу главы Кизилюрта
05 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/YakobchukOlena

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела бывшего министра спорта Дагестана, а ныне — главы Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Арестованным является руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва дагестанского Минспорта — Халитбег Махачев.

Напомним, что Магомеда Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств с 2012 по 2021 год, когда он занимал пост министра спорта республики.

В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.

Теперь как Магомедов, так и Махачев пробудут под стражей как минимум до 2 декабря 2023 года.

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#арест
#дагестан
#суд
#москва
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Умерла народная артистка России Наталия Королева
05 октября 2023, 02:26

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Народная артистка РФ, актриса Наталия Королева умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
«Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — говорится в публикации на сайте театра.

Уточняется, что актриса скончалась 3 октября, накануне гастролей. Причины смерти Наталии Королевой не уточняются.

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#рф
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В Ростове-на-Дону 25-летнего военнослужащего будут судить за госизмену
ТАСС: В Ростове-на-Дону военнослужащего будут судить за госизмену
05 октября 2023, 02:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего ВС РФ, который обвиняется в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом суть преступления, инкриминируемого Бориеву, не уточняется. По данным источника, дело будет рассматриваться в закрытом режиме 5 октября без присутствия прессы.

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#фсб
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#сотрудники
#рф
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Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
05 октября 2023, 01:52

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Харьковской области, а телеканал ТСН — о взрывах в полтавском городе Миргороде. Ранее в этих регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
#украина
#взрывы
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В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
«МК»: В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
05 октября 2023, 01:34

Фото: iStock/VILevi

У 80-летней жительницы Сахалина в мозгу была обнаружена трёхсантиметровая игла. Об этом пишет «МК».
Инородное тело в мозгу пациентки нашли в ходе компьютерной томографии. Врачи считают, что иглу в голову ей после рождения воткнули родители, пытаясь таким образом избавиться от ребенка.

Отмечается, что в голодные годы такие случаи не были редкостью — тонкая игла вставлялась младенцу в родничок и повреждала мозг. Так как родничок быстро затягивался, следы преступления были скрыты, но малыш погибал.

Однако этой женщине удалось выжить, сейчас её здоровью ничего не угрожает. Врачи решили не извлекать иглу, так как операция может вызвать ухудшение здоровья пациентки.

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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины

Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
#врачи
#операция
#родители
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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
Дептранс: В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
04 октября 2023, 23:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На востоке Москвы три автомобиля столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время движение в районе аварии затруднено. Ведомство просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#дтп
#движение
#водитель
#маршруты
#аварии
#машины
#информация
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Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии
04 октября 2023, 23:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализировали после инцидента в Баварии во время предвыборного мероприятия. Об этом пишет Junge Freiheit со ссылкой на одного из представителей партии.
«4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел физический инцидент против федерального представителя партии Тино Хрупаллы. В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — цитирует издание слова собеседника.

По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, который присутствовал на мероприятии, Хрупалла внезапно стал чувствовать себя ​плохо и указал на двух молодых людей, сейчас их допрашивает полиция. Уточняется, что на месте происшествия были обнаружены шприц и игла.

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МВД: В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

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#полиция
#инцидент
#происшествия
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В Башкирии грузовик влетел в вагоны тепловоза
МВД: В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
04 октября 2023, 22:21

Фото: iStock/denisgo

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов в результате столкновения с грузовиком, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации МВД, ДТП произошло на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. 

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате, шесть вагонов сошли с рельсов.

Водителя грузовика экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

На месте происшествия работают экстренные службы, подробности аварии устанавливаются. 

Ранее поезд, который следовал из Бишкека в Самару, сошёл с рельсов в Актюбинской области Казахстана. По данным МЧС, причиной инцидента стало боковое столкновение с маневровым локомотивом.

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