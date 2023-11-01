Футболист Деменко назвал Бугаева добросовестным человеком

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии о задержании с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева заявил, что его потрясла эта новость.
«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лёша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли подставить в этой ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Но он всегда был весьма доверчивым и подверженным чужому влиянию. Сейчас я узнаю о его возможных долгах. Может быть, так ему предложили заработать, чтобы расплатиться», — высказал мнение в беседе с RT Деменко.
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