Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче против ЦСКА

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19-летняя полузащитница столичного футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева лишилась сознания во время матча.
РЕН ТВ пишет, что девушка ударилась головой об игрока ЦСКА. ЧП случилось по время домашнего матча чемпионата России.
Полина Юкляева вышла на поле во второй тайме. На 57-й минуте матча она столкнулась с футболисткой Юлией Плешковой. Сильный удар лишил девушку сознания.
Пострадавшую унесли с поля на носилках. Сообщается, что спортсменка пришла в себя в карете скорой помощи. Её госпитализировали для обследования.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.
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Полина Юкляева вышла на поле во второй тайме. На 57-й минуте матча она столкнулась с футболисткой Юлией Плешковой. Сильный удар лишил девушку сознания.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.
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Мария Фирсова