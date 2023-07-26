Газель в Тюмени взорвалась и разлетелась на куски

Фото: iStock/Leonid Ikan
В Тюмени газель загорелась, взорвалась и разлетелась на куски, видео публикует у себя Telegram-канал Ural Mash.
Зрелищный взрыв произошел на 44-м километре ТКАД.
По информации СМИ, из газели начало подтекать машинное масло. Каким образом посреди трассы занялось пламя – пока что неизвестно, однако, на кадрах видно, что машина сперва загорелась, затем вспыхнула, а в итоге взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.
К счастью, в момент взрыва внутри никого не было. Водители, проезжавшие мимо, также не пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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По информации СМИ, из газели начало подтекать машинное масло. Каким образом посреди трассы занялось пламя – пока что неизвестно, однако, на кадрах видно, что машина сперва загорелась, затем вспыхнула, а в итоге взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Евгения Парфентьева