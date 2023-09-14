«Где моя квартира?»: Россиянка с претензиями атаковала чиновника с перцовым баллончиком

Фото: istock / Vadym Plysiuk
В городе Углегорске Сахалинской области жительница пришла в администрацию с вопросом о переселении в новое жилье. Ответ она не получила и брызнула одному из чиновников перцовым баллончиком в глаза.
Женщина попала на камеры, видео опубликовано в телеграм-канале Mash. «Где моя положенная квартира», — спрашивала женщина, на что сотрудница администрации ответила, что она не записана и сейчас ее не могут принять. «Сейчас, сейчас», — говорит женщина, после чего подходит к одному из чиновников и распыляет ему в лицо перцовый баллон.
После содеянного она скрылась с места происшествия. В результате двоих человек забрали в больницу с ожогами глаз. Несколько сотрудников и посетителей администрации, находившихся в помещении, получили небольшое отравление.
Ранее та же женщина бросала заплесневелый от сырости в доме ботинок в губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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После содеянного она скрылась с места происшествия. В результате двоих человек забрали в больницу с ожогами глаз. Несколько сотрудников и посетителей администрации, находившихся в помещении, получили небольшое отравление.
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Алина Юрчак