Генерал ФСО Лопырев скончался в колонии

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Генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии, сообщает Telegram-канал 112.
Вчера высокопоставленный заключенный пожаловался на плохое самочувствие. Из колонии его доставили в больницу, где он и скончался сегодня ночью. Причину смерти Лопырева в СМИ не уточнили.
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