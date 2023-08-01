Генерал-майор Ворожцов раскрыл, куда на самом деле летел врезавшийся в «Москва-Сити» беспилотник

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Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити».
При этом беспилотник мог лететь к другой цели, уверен генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Об этом он рассказал «Радио 1».
По мнению военного эксперта, на Украине стараются поднять боевой дух своих граждан. Для этого ВСУ направляют беспилотники на самые значимые для России объекты.
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«Важным средством противодействия беспилотника является нарушение системы их управления, и не секрет, что беспилотник может попасть не по тому объекту, куда они его направляли. Вполне возможно, что он летел по направлению к другой цели, и средством радиоэлектронной борьбы был отклонен. Но полностью его отклонить всё равно невозможно», — сказал Ворожцов.
«Им очень важно перекрывать негативную информацию, поступающую с фронта, какими-то яркими, образными картинками. А что может быть ярче и образнее, как разрушенные окна небоскреба в Москве? Только удар по Кремлю или правительству. Ничего более круче нет», — сказал», — заключил Владимир Ворожцов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова