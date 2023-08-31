Генконсул РФ в Хургаде Воропаев: Поиски пропавшей россиянки продолжаются

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«Как говорят специалисты, если человек погибает на глубине 20-30 м, то тело всплывает, если глубже 80 м, то оно со временем уходит вниз. Надежда умирает последней, и со слов дайвера, принимавшего участие в поисках, Ахмеда Габра, если её удастся найти живой, то это будет большим чудом, хотя прошли не одни сутки. Поиски пока продолжаются», — прокомментировал в беседе с RT Воропаев.
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