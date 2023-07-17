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Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей

17 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/koromelena

Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества экс-начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на сумму 134 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Отмечается, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Расследуется уголовное дело по факту получения взятки.

Щитов обладал активами, стоимость которых составляет более 134 миллионов рублей, а также тремя машинами и шестью объектами недвижимости, которые были оформлены на его родственников и близких.


Сообщается, что Генпрокуратурой был направлен иск для передачи вышеперечисленного имущества Щитова в государственный доход.


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#Генпрокуратура
#Россия
#Ростов-на-Дону
#взятка
#полицейский
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Mash: У пилота рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 не сработал спасательный жилет
17 июля 2023, 16:23

Фото: iStock/jorgeantonio

У пилота разбившегося в Ейске истребителя СУ-25 не сработал спасательный жилет, летчик стал тонуть из-за парашюта, который потянуло на дно.
По информации портала Mash, летчик находился под водой около 10 минут.

Когда самолет стал падать, пилот успел катапультироваться, однако, из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Военный вертолет, прибывший на место крушения, сопровождал лодку с людьми, которым удалось поднять пилота из воды. Мужчину пытались реанимировать, но спасти ему жизнь не удалось. 

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#Ейск
#пилот
#спасательный жилет
#Су-25
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Минобороны РФ подтверждает катастрофу Су-25 в Ейске
17 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/vladj55

По данным 112, пилот штурмовика Су-25 погиб.
Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета и упал недалеко от аэродрома. Упавший СУ-25 торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину.

Спасатели достали живого летчика упавшего Су-25. Пилот сломал ноги, при приводнении после катапультирования. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. Его доставили на берег и пытались реанимировать, однако летчик скончался.  

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Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
#Минобороны
#летчик
#Су-25
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В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека
17 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/Zolnierek

Петербургский городской суд приговорил местную жительницу к двенадцати годам колонии общего режима за убийство и похищение человека, ее мужа — к шести годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а их подельника — к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Напомним, в ночь на 23 апреля 2021 года между фигурантами дела и их знакомым произошла ссора. Пострадавшему связали руки скотчем, после чего мужчину похитили и вывезли на машине в поселок Левашово, где удерживали в погребе. Отмечается, что мужчина умер на месте преступления.

По данным прокуратуры, супруги Салбуковы свою вину не признали, их сообщник Кравченко частично признался в содеянном.

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#Санкт-Петербург
#суд
#убийство
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Лётчик рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 погиб
17 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/inga

Пилот, который был за штурвалом потерпевшего крушение в Ейске истребителя Су-25 погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пилот сумел катапультироваться. Ег доставили на берег и пытались реанимировать, однако летчик скончался. По предварительным данным, причиной крушения военного самолета стал отказ двигателя. В Минобороны РФ уже подтвердили катастрофу. Уточняется, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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Baza: Пилот рухнувшего Су-25 сломал ноги и чуть не утонул


#пилот
#Су-25
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Baza: Пилот рухнувшего Су-25 сломал ноги и чуть не утонул
17 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Motortion

Пилот рухнувшего в море в Краснодарском крае истребителя Су-25, по предварительным данным, при приводнении сломал ноги и чуть не утонул. Сейчас медики борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пилот сломал ноги, при приводнении после катапультирования. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. На место его падения оперативно прибыли спасатели, пострадавшего доставили к берегу. Сейчас пилота реанимируют.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность

Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
#Су-25
#пилот
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Причиной падения Су-25 в Краснодарском крае могла стать техническая неисправность
17 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Vital Hil

По предварительной информации, штурмовик Су-25 упал из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что как только самолёт стал терять высоту, пилот успел катапультироваться.

На данный момент медики реанимируют его в карете скорой помощи.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома. Летчик выжил, спасатели достали его из воды без сознания.

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#штурмовик Су-25
#крушение
#Краснодарский край
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Кубанский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море в Ейске
17 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/PetruStan

Оперштаб Кубани подтвердил крушение Су-25 в Ейске, жертв и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Пилот успел катапультироваться. 

Причины крушения в настоящее время не установлены, не исключается техническая неисправность борта. Пилоту оказывается медицинская помощь. 

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#крушение
#оперштаб
#Кубань
#Ейск
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Спасатели нашли пилота упавшего военного самолета Су-25
17 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Спасатели достали живого летчика упавшего Су-25.
Выжившему пилоту штурмовика СУ-25 оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что упавший СУ-25 торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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#СУ-25
#крушение
#штурмовик
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Жителя Подмосковья будут судить за кражу экскаватора у бизнесмена-должника
17 июля 2023, 15:31

Фото: Istockphoto / Chet_W

Полицейские задержали в Можайском городском округе подозреваемого в краже экскаватора. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
По её словам, в полицию поступило заявление от 54-летнего руководителя фирмы о пропаже экскаватора иностранного производства с земельного участка в деревне Андреевское. Ущерб потерпевший оценил более чем в 1 млн рублей.  В ходе розыска оперативники установили и задержали 48-летнего местного жителя. Как выяснилось, ранее потерпевший и злоумышленник работали в одной фирме.
 
На допросе подозреваемый рассказал, что взял экскаватор у руководителя фирмы по договорённости с ним для выполнения работ на строительном объекте. Однако потерпевший задолжал мужчине 350 тыс рублей за оказанные услуги, и тот решил не возвращать ему технику до погашения долга.
 
Правоохранители нашли украденный экскаватор у деревни Бугайлово на территории фермерского хозяйства и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Подмосковье ищет медработников