Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей

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Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества экс-начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на сумму 134 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Отмечается, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Расследуется уголовное дело по факту получения взятки.
Щитов обладал активами, стоимость которых составляет более 134 миллионов рублей, а также тремя машинами и шестью объектами недвижимости, которые были оформлены на его родственников и близких.
Сообщается, что Генпрокуратурой был направлен иск для передачи вышеперечисленного имущества Щитова в государственный доход.
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Щитов обладал активами, стоимость которых составляет более 134 миллионов рублей, а также тремя машинами и шестью объектами недвижимости, которые были оформлены на его родственников и близких.
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Екатерина Коршунова