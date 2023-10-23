Генпрокуратура проверит слова Сатановского, назвавшего Марию Захарову «шмарой»

Фото: iStock/vladans
Генеральная прокуратура проверит слова востоковеда Евгения Сатановского, назвавшего Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.
Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он также заявил, что Захарова «сильно выпивающая шмара».
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру, с просьбой проверь Сатановского по статье об оскорблении власти. По его мнению, Сатановский публично унизил честь и достоинство представителей власти.
Напомним, сам востоковед от своих слов отказываться не стал, а после увольнения с канала «Соловьёв LIVE», заявил, что ему на это всё равно.
Читайте также:
Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
Сатановский заявил о неуместности прогнозов по предстоящей встрече Путина и Эрдогана
Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он также заявил, что Захарова «сильно выпивающая шмара».
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру, с просьбой проверь Сатановского по статье об оскорблении власти. По его мнению, Сатановский публично унизил честь и достоинство представителей власти.
Читайте также:
Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
Сатановский заявил о неуместности прогнозов по предстоящей встрече Путина и Эрдогана
Евгения Парфентьева