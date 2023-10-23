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Генпрокуратура проверит слова Сатановского, назвавшего Марию Захарову «шмарой»

23 октября 2023, 17:33
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

Генеральная прокуратура проверит слова востоковеда Евгения Сатановского, назвавшего Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.

Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он также заявил, что Захарова «сильно выпивающая шмара».

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил заявление в Генпрокуратуру, с просьбой проверь Сатановского по статье об оскорблении власти. По его мнению, Сатановский публично унизил честь и достоинство представителей власти.


​Напомним, сам востоковед от своих слов отказываться не стал, а после увольнения с канала «Соловьёв LIVE», заявил, что ему на это всё равно.

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Бывшему депутату ГД и оперной певице Максаковой может грозить до 15 лет тюрьмы
Бывшего депутата ГД Максакову обвиняют в «содействии терроризму»
23 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/zoka74

Бывшему депутату Госдумы и оперной певице Марии Максаковой может грозить уголовный срок за «содействие терроризму», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Общественный резонанс вызвало интервью, которое Максакова дала латвийским журналистам. В нем она попросила передать Украине ракеты Taurus и ATACMS, а также выразила своё восхищение главой ГУР Украины Кириллом Будановым. Она также заявила, что сильно ждёт победы Киева.

В результате, общественники заинтересовались рассказами бывшего депутата, посчитав, что её высказывания подходят под статьи «Содействие террористической деятельности» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Наказание по этим статьям может составлять до 15 лет лишения свободы.

Максакову также предложили внести в реестр экстремистов.

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#экстремизм
#украина
#латвия
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Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову о госизмене
23 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову о госизмене, об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, ранее адвокат Сергей Афанасьев заявил, что защита обжаловала приговор Сачкова о государственной измене. В поданной в суд жалобе защита наставила на оправдании предпринимателя. 

Сачкова обвинили в передаче иностранной разведке секретных данных, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. При этом, свою вину обвиняемый так и не признал.

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - прокомментировали ситуацию в Первом апелляционном суде.

В результате, Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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#москва
#предприниматель
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СК: В Калининграде завели дело против пары, занявшейся сексом на братской могиле
23 октября 2023, 16:57

Фото: iStock/Akintevs

На двух жителей Калининграда возбудили уголовное дело, после того, как они занялись сексом на военном памятнике, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, пара из Калининграда решила заняться сексом прямо на мемориале воинам, погибшим при штурме Кенигсберга. Вопиющее действо заметили жильцы близлежащего дома и сообщили об этом в правоохранительные органы. Личности обоих были оперативно установлены.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Осквернение места захоронения и намогильного сооружения», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

В августе в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Она сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.

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#памятник
#уголовное ук
#калининград
#секс
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Возле «Садовода» одна легковушка протаранила другую
23 октября 2023, 16:52

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

В Москве в районе рынка «Садовод» один автомобиль протаранил другой. От удара, та машина влетела в фасад. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Причины происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее сообщали, что в Екатеринбурге мать инспектора ДПС Геннадия Изергина, который наблюдал за убийством иностранного студента, обвинила в инциденте его напарника, передает E1.RU. Напомним, 18 августа в Екатеринбурге 32-летнего Франсуа Нджелассили, аспиранта УрФУ, зарезали у ночного клуба двое незнакомых ему людей. 

При этом, двое правоохранителей видели нападение из салона автомобиля. Обоих сотрудников ДПС отстранили от работы и возбудили на них уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями».

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В Бангладеше столкнулись два поезда, есть погибшие. 

Украинец пытался отравить лётчиков из Армавира тортом с ядом и алкоголем. 

Слесарь из Петербурга сбежал от похитителей во время копания собственной могилы. 
 
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#садовод
#дтп
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Мать инспектора ДПС, на глазах которого убили человека, обвиняет его коллегу
23 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/z1b

В Екатеринбурге мать инспектора ДПС Геннадия Изергина, на глазах которого убили иностранного студента, обвинила в случившемся его напарника, сообщает E1.RU.
Напомним, 18 августа в Екатеринбурге 32-летнего Франсуа Нджелассили, аспиранта УрФУ, зарезали у ночного клуба двое незнакомых ему людей.

При этом, двое правоохранителей наблюдали за происходящим из салона автомобиля. Обоих ДПСников отстранили от службы и возбудили на них уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями».

Однако, мать Изергина уверяет, что её сын в произошедшем не виноват. Он всегда приходит людям на помощь, и хотел поступить так в этот раз, но пошёл на поводу у старшего коллеги. Видеорегистратор в салоне также зафиксировал, что напарник Изергина удерживает его и не позволяет выйти из машины.

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#екатеринбург
#дпс
#убийство
#студент
#уголовное дело
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В Бангладеше столкнулись два поезда, есть погибшие
23 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

По меньшей мере 12 человек погибли из-за столкновения пассажирского поезда с товарным в Бангладеше. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.
Инцидент произошел в округе Кишоргандж. Причины столкновения не поступали. Дополнительная информация уточняется. 
 
Ранее сообщали, что сухогруз с украинским зерном столкнулся со плывшим из России судном. Два сухогруза совершили столкновение в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. /Уточняется,  что столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из порта Украины Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, с зерном на борту.

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В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь. 
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#информация
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Украинец пытался отравить лётчиков из Армавира тортом с ядом и алкоголем
Мужчину, которого подозревают в отравлении летчиков из Армавира, арестовали
23 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, которого подозревают в попытке отравления летчиков из Армавира, арестовали на 15 суток, сообщает Telegram-канал Baza.
Вчера Fighterbomber сообщил, что на День рождения одного из выпускников Армавирского военного авиационного училища доставили торт и ящик алкоголя. Отправитель был неизвестен, поэтому, сладость пробовать не стали, а отправили на экспертизу, которая установила, что в торте был яд.

Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали. 

По информации Baza, сегодня курьера арестовали на 15 суток и составили на него протокол за «Мелкое хулиганство».

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Слесарь из Петербурга сбежал от похитителей во время копания собственной могилы
23 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/photo_world

История в духе бразильских сериалов, приправленная колоритом лихих 90-х, произошла в Санкт-Петербурге. 46-летний слесарь сумел скрыться от недругов, когда по их приказу уже почти выкопал себе могилу.
Конфликт между потерпевшим и главным подозреваемым произошел из-за женщины. Некоторое время назад жена рассталась со своим мужем и ушла к другому, забрав ребенка. Слесарь приехал к ее дому, чтобы повидаться с сыном, однако дверь ему открыл новый сожитель супруги, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Призвав на помощь двоих приятелей, 60-летний подозреваемый сначала избил мужчину около дома. Потом он затолкали его в багажник машины, отвезли в лес, сунули в руки лопату и приказали копать могилу. Когда похитители на что-то отвлеклись, потерпевший сумел убежать. Теперь в сложных взаимоотношениях фигурантов дела о похищении и угрозе убийством разбирается полиция.

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#машины
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В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь
23 октября 2023, 15:15

Фото: istock / simpson33

В Екатеринбурге суд огласил приговор 26-летней матери, которая во сне задавила пятимесячную дочку. Девушке назначили год исправительных работ, а также удержание 5% из зарплаты в течении этого времени. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Девушка признана виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данной статье ей грозило до двух лет лишения свободы.

Об происшествии стало известно в начале осени этого года. Уточняется, что злого умысла там не было, но мать в состоянии алкогольного опьянения уснула рядом с маленькой дочкой. Сообщается, что женщина живет вместе с супругом. Она признала свою вину в полной мере.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения родителями. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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